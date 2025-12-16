Человеческую голову достали из реки в центре Петербурга

Сейчас судмедэксперты изучают находку.

Отсеченную голову обнаружили в реке Мойке в центральной части Санкт-Петербурга. Об этом сообщил Telegram-канал "112".

Спасатели извлекли находку с поверхности воды напротив дома № 40 на набережной во время патрулирования. Теперь экспертам предстоит определить происхождение найденного черепа. Не исключается версия, что эти останки могут принадлежать животному.

На месте работали сотрудники спасательной службы и полицейские.

Ранее в канаве под Всеволожском нашли расчлененное тело мужчины. Фрагменты тела находились в пяти черных пакетах.

Фото: Piter.tv