Двух сестер нашли зарезанными в квартире в Петербурге

К преступлению возможно причастен сожитель одной из погибших женщин.

Страшную находку сделали в квартире дома на Бухарестской улице во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. В одной из комнат обнаружили тела двух сестер-иностранок с ножевыми ранениями, сообщила пресс-служба СК России по городу.

В настоящее время следователи проверяют информацию о причастности к убийству сожителя одной из погибших. Мужчину сейчас разыскивают.

На месте преступления работают криминалисты. Уголовное дело возбудили по статье "Убийство". Обстоятельства преступления устанавливаются.

Ранее мы сообщали, что в одном из хостелов Центрального района нашли тела четырех человек.

Видео: Следственный комитет по Петербургу