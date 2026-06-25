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Двух сестер нашли зарезанными в квартире в Петербурге

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К преступлению возможно причастен сожитель одной из погибших женщин.

Страшную находку сделали в квартире дома на Бухарестской улице во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. В одной из комнат обнаружили тела двух сестер-иностранок с ножевыми ранениями, сообщила пресс-служба СК России по городу.

В настоящее время следователи проверяют информацию о причастности к убийству сожителя одной из погибших. Мужчину сейчас разыскивают. 

На месте преступления работают криминалисты. Уголовное дело возбудили по статье "Убийство".  Обстоятельства преступления устанавливаются.

Ранее мы сообщали, что в одном из хостелов Центрального района нашли тела четырех человек.

Видео: Следственный комитет по Петербургу

Теги: петербург, убийство сестер в петербурге
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб, Новости России,

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