Петербургского котика снимать с березы приехали две пожарные машины

Видео с места поделились в соцсетях.

Днем 18 марта петербуржцы поделились в соцсетях записью, где на улице Жени Егоровой у дома 3, корпус 2, с высокой березы снимали бедного кота.

На спецоперацию приехали сразу две пожарные машины. Проходившие мимо местные жители, в том числе подростки, решили помочь спасателям. На кадрах видно, что пожарный тянется, чтобы взять кота, но тот убегает на ветку, а затем срывается, однако успевает ухватиться. По итогу, четвероногий спрыгнул сам и отделался лишь испугом.

Ранее мы писали, что курс доллара превысил 80 рублей, евро подорожал до 88 рублей.

Видео: "Вконтакте" / Андрей Васильев