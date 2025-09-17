Золотой купол Спаса на Крови показали после реставрации

Реставрация идёт с опережением графика: леса с маковки снимут к Новому году, хотя изначально планировали только весной 2027 года.

Субботним днём 4 июля на камерах наблюдения проекта ОтЛичный Петербург стал хорошо заметен золотой купол колокольни Спаса на Крови. В солнечную погоду обновлённая маковка храма предстала перед зрителями во всей красе.

Реставрация собора длится уже долгое время. Недавно стало известно, что леса с колокольни полностью снимут к Новому году — это станет подарком жителям и гостям города. В музее отмечают, что работы идут с опережением графика: изначально планировалось, что эта часть храма освободится от строительных конструкций только в апреле 2027 года. Теперь же наблюдать за обновлённым обликом городских доминант стало ещё интереснее.

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Фото: супервидовые камеры "Фонтанки"