Уничтожением злополучной трафаретной рекламы займутся коммунальщики.

В четверг, 21 марта, власти города обсудили методы борьбы с наркотиками и рекламой. Об этом сообщают в администрации города.

Так, на заседании по антинаркотической комиссии Петербурга пришли к выводу, что город наводнила трафаретная реклама наркотических веществ.

Борьбу с соответствующими надписями поручили коммунальщикам.

На заседании отметили, что в 2018 году изъято из незаконного оборота более 851 кг наркотиков, а это на 34% больше чем в 2017 году. Кроме того, в городе в 2,5 раза увеличилось количество подпольных лабораторий.

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