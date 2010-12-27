На это потребуется 290 млн рублей.

Власти Петербурга планируют расселить аварийные дома до конца года. Об этом сообщили в администрации города.

Так, в Северной столице расселения требуют всего 5 домов, которые признали аварийными до 1 января 2017 года. В данный момент в них проживают 450 горожан. В пресс-службе отметили, что на расселение уйдет 290 млн рублей.

Кроме того, на совещании председатель наблюдательного совета фонда Сергей Степашин заявил, что он поспособствует выделения средств для Северной столицы из бюджета Министерства культуры РФ на капитальный ремонт жилых домов и памятников архитектуры.

Ранее мы сообщали о том, что ВЦИОМ: Беглов пользуется большой поддержкой, благодаря уборке снега

Фото:pixabay