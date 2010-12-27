ВЦИОМ: Беглов пользуется большой поддержкой, благодаря уборке снега

Выборы главы Северной Столицы пройдут 8 сентября.

Эксперты Всероссийского центра изучения общественного мнения выяснили, что почти половина петербуржцев готово поддержать кандидатуру Александра Беглова на предстоящих выборах губернатора Санкт-Петербурга. Об этом сообщил генеральный директор социологического центра Валерий Федоров.

Данные последнего опроса показали, что врио пользуется популярностью у 48% местных жителей.

Если пересчитывать от активной части (электората), то там будет свыше 50%, и если бы выборы проходили в это воскресенье, то Беглов победил бы уже в первом туре

- отметил Валерий Федоров

По словам гендира, высокий рейтинг чиновника обусловлен его деятельностью в уборке города от снега и наледи. Он отметил, что у горожан поддержку нашла "лопата Беглова".

Напомним, что выборы главы Северной Столицы пройдут 8 сентября.

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Фото: Вконтакте/Александр Беглов