Петербургские власти возьмут под "охрану" квартиры сирот

Инициатива позволит одиноким детям не сталкиваться с жилищными проблемами.

Петербургские парламентарии предложили дать сиротам и оставшимся без родительского попечения детям дополнительные социальные гарантии. Идея прозвучала 15 января на заседании ЗакСа.

Инициатива Дениса Четырбока подразумевает контроль властей за квартирами, которые по закону принадлежат одиноким детям. Автор идеи отметил, что часто подростки находят квартиры в плохом состоянии, и до этого доводят недобросовестные люди. Квартиры могут перепланировать, быть заселенными другими людьми, что в итоге не дает ребенку жить на своей площади.

Идею поддержал губернатор Александр Беглов и еще 43 депутата.

Ранее петербургский ЗакС одобрил налоговые льготы для социальных предприятий.

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