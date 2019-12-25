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В Зеленогорске благоустроят городской парк
Сегодня, 9:15
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nadezhda_sib

В Зеленогорске благоустроят городской парк

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Пока он закрыт для посетителей.

В парке в Зеленогорске продолжаются работы по благоустройству. После снятия режима самоизоляции он будет готов принять посетителей в обновленном виде, сообщила пресс-служба Курортного района.

Сейчас в парке можно заметить тракторы и грейдеры. Идет ремонт аллей, теннисных кортов и баскетбольных площадок, а также отдельных участков зеленой зоны. 

В июне начнется украшение клумб парка. За безопасностью граждан будут следить по системе видеонаблюдения. Кроме того, появится новые аттракцион – батут "Олимпийский". 

Парк откроется после того, как будут сняты ограничительные меры. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Выборгском районе продлевается отопительный сезон. 

Фото: vk.com/zpkio

Теги: зеленогорск, курортный район, парк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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