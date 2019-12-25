В Выборгском районе продлевается отопительный сезон

Мера связана с приближающимся похолоданием.

Со вторника, 12 мая, АО "Выборгтеплоэнерго" снова перевело работу котельных в штатный режим в связи с возможным похолоданием. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

Управляющим компартиям и ТСЖ была направлена рекомендация по запуску и регулировке сисем внутридомового отопления в жилых зданиях.

Поскольку в ближайшую неделю прогнозируется резкое снижение температуры, необходимо проследить за своевременным восстановлением теплоснабжения в Выборгском районе.

Напомним, что жители могут сообщить о некомфортный температуре в квартире представителям обслуживающей организации.

Ранее мы рассказали о том, что Выборгский район бьет рекорды по добыче рыбы.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО