Выборгский район бьет рекорды по добыче рыбы

Местные предприятия заняли рынок Ленобласти на 60%.

Компании Выборгского района занимают первое место по поставкам рыбного сырья в Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

За прошлый год на территории МО выращено 6 тысяч тонн рыбы из 10,8 тонн общего производства в регионе. Наиболее крупными производителями как в районе, так и во всей Ленобласти признаны ООО "Рыбстандарт", поставившая 49,8% рыбопродукции, а также АО "СХП " Салма", ООО "Приморское".

Для максимального удовлетворения потребительского спроса, администрация региона ввела субсидию на развитие рыболовных мощностей:

Мы возвращаем инвесторам до 50% стоимости садков. Более того, сейчас мы рассматриваем возможность субсидирования строительства селекционного центра, который полностью обеспечит посадочным материалом наши рыбоводные хозяйства. отметил председатель областного комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко

Ранее мы рассказали о том, что "Диалог Культур" Рощинского поселения победил в конкурсе школьных музеев.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО