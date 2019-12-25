Власти Выборгского района поздравили военнослужащих с Днем Пограничника

Особо были отмечены ветераны ведомства.

В четверг, 28 мая, глава Выборгского района Дмитрий Никулин и глава местной администрации Геннадий Орлов поздравили военнослужащих и ветеранов-пограничников с профессиональным праздником. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Представители власти подчеркнули, что особое значение День Пограничника приобретает в год юбилея Победы: жители выражают глубокое уважение героям, которые первыми начали держать оборону на подходе врача к рубежам страны.

Современные пограничники сохраняют верность традициям и активно борется с угрозами национальной безопасности: международным терроризмом, оборотом наркобизнеса и нелегальной миграцией. Особая благодарность выражена ветеранам пограничной службы, которые выступают наставниками младших товарищей.

Желаем всем защитникам рубежей Отечества доброго здоровья и оптимизма, мира и благополучия в ваших семьях, новых профессиональных и личных достижений, дальнейших успехов на благо государства, а вашим семьям – терпения, мира, добра и счастья! отметили Дмитрий Никулин и Геннадий Орлов

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Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО