В Выборге и в Выборгском районе прошли заседания депутатов

Участники соблюдали противоэпидемические нормы.

Депутаты Выборга и Выборгского района провели плановые заседания. Встречи провел глава муниципального образования Дмитрий Никулин. Все участники соблюдали социальную дистанцию и пользовались средствами личной защиты. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

На заседании депутатов Выборгского района поводом для обсуждения стал вопрос об утверждении документов по местному комитету управления муниципальным имуществом и градостроительству (КУМИГ). По словам председателя ведомства Сергея Колмака, эта необходимость напрямую связана с изменениями в законодательстве Ленобласти в области градостроительной деятельности, а также в земельном кодексе РФ.

Депутаты Выборга в свою очередь обсудили внесение изменений в Положение об инициативной комиссии. Как отметил исполняющий обязанности заместителя главы районной администрации Владимир Васильев, реформу необходимо провести для соответствия документации одному из региональных законов.

Дмитрий Никулин выразил свою благодарность депутатам, жителям, волонтерам и ОО "Фаворит Выборг" за активное участие в мероприятиях по борьбе с эпидемией: именно они организовали доставку продуктов нуждающимся в городе и районе.

Ранее мы рассказали о том, что школьникам из Выборга вручили благодарность от губернатора.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО