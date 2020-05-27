Видео: школьники из Выборга получили награды от губернатора

Ребята неоднократно представляли Выборгский район и Ленинградскую область на всероссийских слетах и конкурсах.

Во вторник, 26 мая, по поручению губернатора Ленинградской области членам Молодежного совета при Уполномоченном по правам ребенка в Ленинградской области вручили благодарственные письма "За активную жизненную позицию и большую общественную работу" в молодежной среде.

Илья Ускорников и Вероника Бельская из Выборгской СОШ № входят в число трех членов Молодежного совета, которых отметил губернатор. Ребята получили не только благодарственные письма, но и памятные подарки. В год 75-летия Победы им вручили часы "Победа", копию тех, которые были выпущены в 1945 году.

Тамара Литвинова поблагодарила школьников за работу и проявление активной гражданской позиции и поздравила с наступающим Международным днем защиты детей.

Два победителя, которые достойно работают в молодежном совете не только на уровне Ленинградской области, но и в целом в Выборгском районе. Ребята неоднократно защищали честь Ленинградской области на всероссийских детских слетах в городе Ярославле и в Калуге. Тамара Литвинова, уполномоченный по правам ребенка в Ленинградской области.

В 2019 году исполнилось 10 лет институту Уполномоченного по правам ребенка в РФ. По правительственной телеграмме в адрес всех губернаторов всех регионов были направлены предложения о поощрении общественных помощников, членов молодежных детских советов.

Ребята поблагодарили за ценную для них награду, а также рассказали о работе в Молодежном совете, о значимых для них моментах.

Признаться честно, чувствую гордость очень приятно, что в финале этого пути кульминацией стало вот это мероприятие – получение награды, надеюсь, что это станет хорошей мотивацией для меня и в дальнейшем, когда я уже буду продолжать свое обучение в высшем учебном заведении. Илья Ускорников, член Молодежного совета.

Тамара Литвинова также отметила проект школы №14 Выборга по сбору и сдаче макулатуры для оказания помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, который до сих пор успешно реализуется на территории региона.

