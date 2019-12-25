Власти Твери подтвердили гибель шести человек при пожаре в НИИ Минобороны

Предположительно, до десяти человек могут находиться под завалами.

В четверг, 21 апреля, во время пожара в НИИ ВКО в центре Твери пострадали 27 человек и шесть погибли. Предположительно, до десяти человек могут находиться под завалами.

В пресс-службе правительства региона сообщили, что шесть человек погибли. Ранее ТАСС со ссылкой на источники говорил о семи жертвах. "Интерфакс" же сообщает, что под завалами могут быть найдены еще десять человек, местонахождение которых сейчас не установлено.

Напомним, что в Твери начался сильный пожар на территории военного Научно-исследовательского института ВКО. Известно, что пламя распространилось по территории здания, расположенного по набережной Афанасия Никитина. В настоящее время на месте возгорания работают пожарные расчеты частей № 1, № 2, № 3, № 4, № 72, СПСЧ, а также дежурная смена СПТ. В региональном экстренном ведомстве пояснили, что сообщение о проблеме поступило в диспетчерскую в 11:08 утра по местному времени. Специалисты эвакуировали из здания сотрудников.

Фото: Piter.tv