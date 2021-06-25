До 15 человек выросло число пострадавших при пожаре в НИИ войск ВКО в Твери

Очевидцы рассказали, что люди пытались спастись из пламени через окно.

В Твери начался сильный пожар на территории военного Научно-исследовательского института ВКО. Известно, что пламя распространилось по территории здания, расположенного по набережной Афанасия Никитина. В социальных сетях появились многочисленные фотографии и ролики с места события. Жители района рассказали о том, что некоторые люди пытались выпрыгнуть из полыхающего здания.

В настоящее время на месте возгорания работают пожарные расчеты частей № 1, № 2, № 3, № 4, № 72, СПСЧ, а также дежурная смена СПТ. В региональном экстренном ведомстве пояснили, что сообщение о проблеме поступило в диспетчерскую в 11:08 утра по местному времени. Специалисты эвакуировали из здания сотрудников. В СМИ по области публикуют непроверенные и неофициальные данные о том, что в пожаре погиб один человек, пострадали около 15 человек.

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Фото и видео: Telegram / Mash