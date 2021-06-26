В Кинешме загорелся цех Дмитриевского химического завода

Из здания эвакуировано 143 человека.

В российском городе Кинешма загорелся цех Дмитриевского химического завода. Соответствующее заявление сделали представители регионального ведомства ГУ МЧС по Ивановской области. Уточняется, что специалисты вывели из здания 143 человека. Изначально площадь возгорания составила 800 квадратных метров, но позже он распространился на территорию в 1500 квадратных метров. Пламя локализовано.

К ликвидации возгорания в городе привлечены 49 человек личного состава и 18 единиц специальной техники. В МЧС подчеркнули, что из-за происшествия с огнем обрушился металлический ангар. Конструкция не выдержала высокой температуры. В пресс-службе региональной отметили, что что два человека пострадали. Они были госпитализированы в больницу с ожогами. Ведется проверка по факту воспламенения предприятия.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости, Mash