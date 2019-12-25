Пьяный петербуржец угнал Kia Optima и попал в ней в ДТП

Возбуждено уголовное дело. Кроме того в рамках административного дела молодой человек арестован на 10 суток.

В Петербурге пьяный угонщик Kia Optima был задержан в течение нескольких часов. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Петербургу и Ленобласти.

В полицию Центрального района обратился представитель фирмы с заявлением о том, что неизвестный от дома №5 по Атаманской улице угнал автомобиль Kia Optima стоимостью 2 800 000 рублей, принадлежащий его компании.

Спустя несколько часов у дома 26/16 по Новочеркасскому проспекту полицейскими после ДТП на этом авто с явными признаками алкогольного опьянения был задержан 23-летний гражданин.

Возбуждено уголовное дело. Кроме того в рамках административного дела молодой человек арестован на 10 суток.

Ранее водитель каршеринга при попытке скрыться от полиции упал в Фонтанку.

Фото: Piter.tv