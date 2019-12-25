В Свердловской области дополнили перечень подлежащих обязательной вакцинации профессий

В список вошли сотрудники МФЦ, библиотек, музеев и другие категории граждан.

В Свердловской области расширили перечень профессий, представители которых подлежат обязательной вакцинации от COVID-19. Соответствующее постановление подписал главный государственный санитарный врач по региону Дмитрий Козловских, сообщается на сайте областного Роспотребнадзора.

Предыдущее постановление об обязательной вакцинации распространялось на работников сфер образования, обслуживания, а также на государственных служащих. Теперь данная мера распространяется на работников здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, объектов транспортной инфраструктуры, а также сотрудников МФЦ, музеев выставочных залов и библиотек.

Эти категории граждан обязаны привиться первым компонент препарата в срок до 15 ноября, а вторым – до 15 декабря текущего года. В случае невыполнения данных требований работодатели могут отстранить сотрудников от работы или перевести их на дистанционный режим работы.

Отмечается, что постановление не распространяется на граждан, имеющих медотвод, а также тех, кто переболел коронавирусом в последние полгода и имеет документ, способный подтвердить это.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что считает отказ от вакцинации против COVID-19 на фоне роста заболеваемости безответственным.

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