Власти Соснового Бора предложили Александру Дрозденко создать приют для животных

Также муниципалы обратились к председателю Госдумы.

Члены совета депутатов Соснового Бора направили к губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко просьбу о создании приютов для животных и их поддержке на региональном уровне. Об этом сообщила газета "Маяк".

Обращение муниципалов связано с тем, что местные бюджеты не в состоянии окупить содержание и ветеринарные требования к учреждениям для животных.

Еще одну просьбу об ускорении процесса работы с документами, необходимыми для создания реестра домашних животных, сосновоборцы направили в Госдуму на имя Вячеслава Володина.

Ранее приюты для бездомных животных в Петербурге рассказали о своем "карантине".

Фото: Piter.TV