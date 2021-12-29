Власти Саратовской области ввели ограничения для интернатов с круглосуточным пребыванием

Нововведения вступят в силу с 24 января.

Власти Саратовской области ввели новые ограничения для интернатов (мест с круглосуточным проживанием гостей). Об этом в собственном Telegram-канале написал председатель регионального правительства Роман Бусаргин. Известно, что меры воздействия связаны с угрозой значительного распространения коронавирусной инфекции. Предписание основано на рекомендациях от главного санитарного врача.

Они начнут действовать с 24 января в учреждениях постоянного пребывания людей: в домах-интернатах для престарелых и инвалидов, психоневрологических интернатах, в том числе для несовершеннолетних, домах ребенка. Роман Бусаргин, чиновник

Известно, что руководители таких учреждений будут закрывать на вход и выход проживающих, а также сотрудников и посетителей. Работа будет проводиться вахтовым методом на срок не менее, чем две недели. За два дня до начала работы сотрудникам придется сдавать ПЦР-тесты на ковид. Допускать работников, которым более 65 лет, не будут.

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Фото: Piter.tv

