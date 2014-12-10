Власти РФ увеличат субсидии на горячее питание для школьников

Горячее питание будут получать 7,4 млн школьников.

Вице-премьер Татьяна Голикова на совещании у премьер-министра Михаила Мишустин заявила, что с 1 сентября будет увеличен объем субсидий на горячее питание для школьников в 10 регионах. Речь идет о регионах, которые устранили ранее выявленные нарушения.

В результате реализации мероприятий по обеспечению горячим питанием учащихся первого- четвертых классов с 1 сентября такое питание будут получать 7,4 миллиона учащихся начальных классов в 38,8 тысячах школ страны. Татьяна Голикова, вице-премьер России

На эти цели, по ее словам, предусмотрено более 183 млрд рублей.

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