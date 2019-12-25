Электронная система дорабатывается.

Власти Приморья отложили обязательную раздачу смс-пропусков. Об этом сообщили представители пресс-службы местного правительства. Напомним, что ранее чиновники анонсировали введение режима передвижения по специальным пропускам с 7 апреля. Предполагалось, что гражданам кроме паспорта и справки с работы с собой необходимо будет предоставлять смс-сообщение от портала "Госуслуг". Однако большинство людей, которые нуждались в данной услуге, так и не смогли получить смс-оповещение. Пользователи сайта заявили, что большую часть времени портал не отвечал на запросы. Отдельные сотрудники не могли найти собственную организацию в списке. По информации от министра цифрового развития Сергея Максимчука, сейчас власти продолжают дорабатывать систему.

На данный момент было более 100 тысяч посещений регионального портала госуслуг и порядка 10 тысяч смс-пропусков было выпущено прокомментировал чиновник

Глава ведомства добавил, что к гражданам, которые не смогут предъявить смс-пропуск сотрудникам полиции не будет применяться штраф. Однако они должны будут продемонстрировать паспорт и справку с места работы.

Опубликовано видео с регистратора автомобиля, который провалился вместе с мостом в Приморье.