В Приморье вводят электронные пропуска с 7 апреля.

Российский регион ввел электронные пропуска для передвижения. О такой мере рассказали власти Приморья. Ограничения приняты на время действия режима самоизоляции в условиях распространения коронавируса. Об этом говорится на официальном сайте местного правительства.

Чиновники объяснили, что показывать электронные пропуска во время движения по региону жители будут обязаны с 7 апреля. Эти документы будут выдаваться тем гражданам, которые вынуждены ходить на работу. Пропуска будут представлять собой смс-сообщение, которое подтверждает право человека перемещаться по территории населенного пункта в связи с выполнением профессиональных обязанностей.

Данная мера призвана повысить эффективность мероприятий по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции прокомментировали в администрации региона

Электронные пропуска получат спасатели, фармацевты, медики, сотрудник производств и предприятий, которые продолжают работу даже во время нерабочего месяца. На улицах граждан Приморья могут остановить полицейские, которые попросят предъявить электронный пропуск от портала госуслуг, паспорт и справку с места работы.

На Кубани упростили получение "карантинных" спецпропусков после жалоб автовладельцев.