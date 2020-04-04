На Кубани упростили получение "карантинных" спецпропусков после жалоб автовладельцев

Введение новых пропусков обернулось конфликтом с местными представителями бизнеса.

В соцсетях широко разошлось видео, на котором в очередях за документами стоят жители Краснодарского края.

Согласно новым введенным правилам, всем жителям с автомобилями требовалось получать еще и пешеходные пропуска. На это остро отреагировали представители бизнеса, которым необходимо развозить на автомобилях продукты в разные магазины.Теперь на очереди отреагировала власть. Автовладельцам, которые уже имеют спецпропуск на время карантина, не нужно будет получать "пешеходный" пропуск.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале заявил о том, что власть следит за обращениями, "ситуация решается". Дополнительный пропуск не следует получать, если водитель является собственником авто или имеет право управления машиной.

Кондратьев отметил, что местные жители не до конца понимают, как им себя вести и что делать. В связи с этим он попросил власти на местах усилить разъяснительную работу по данному вопросу.

Ранее мы сообщали о том, что на Кубани будут действовать мобильные отряды, которые призваны контролировать самоизоляцию местных жителей. нарушителей режима будут привлекать к административной ответственности. Отдельным категориям граждан выдадут для перемещения специальные пропуска трех видов.

Видео: YouTube / Выходной