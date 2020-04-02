В Краснодарском крае ввели пропускную систему для транспорта. Об этом через собственный Telegram-канал сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. Чиновник объяснил, что на Кубани действуют мобильные отряды, которые призваны контролировать самоизоляцию местных жителей. нарушителей режима будут привлекать к административной ответственности.
Отдельным категориям граждан выдадут для перемещения специальные пропуска трех видов. Они разделяются на транзитные (синие пропуска), разрешение по движению в конкретном муниципалитету (зеленые пропуска), а также разрешение на передвижение по всему Краснодарскому краю Красные пропуска).
Многих интересует вопрос, как перемещаться на личном автотранспорте. Пропуска мы начнем выдавать в ближайшее время
прокомментировал чиновник
Напомним, что с 18 часов 31 марта в Краснодарском крае введен карантин. Эта мера необходима в условиях распространения коронавируса по региону. Ограничения затронут транзитный транспорт, который не будет заезжать в города и станицы. на данный момент в регионе выставлено 26 постов ДПС, 15 из которых располагаются на территории Краснодара.
На Кубани подтвердили пять новых случаев заражения коронавирусом.
Фото: Telegram/Вениамин Кондратьев
Видео: ВК/Типичный Краснодар
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