Транспортным средствам выдадут один из трех видов спецпропусков.

В Краснодарском крае ввели пропускную систему для транспорта. Об этом через собственный Telegram-канал сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. Чиновник объяснил, что на Кубани действуют мобильные отряды, которые призваны контролировать самоизоляцию местных жителей. нарушителей режима будут привлекать к административной ответственности.

Отдельным категориям граждан выдадут для перемещения специальные пропуска трех видов. Они разделяются на транзитные (синие пропуска), разрешение по движению в конкретном муниципалитету (зеленые пропуска), а также разрешение на передвижение по всему Краснодарскому краю Красные пропуска).

Многих интересует вопрос, как перемещаться на личном автотранспорте. Пропуска мы начнем выдавать в ближайшее время прокомментировал чиновник

Напомним, что с 18 часов 31 марта в Краснодарском крае введен карантин. Эта мера необходима в условиях распространения коронавируса по региону. Ограничения затронут транзитный транспорт, который не будет заезжать в города и станицы. на данный момент в регионе выставлено 26 постов ДПС, 15 из которых располагаются на территории Краснодара.

На Кубани подтвердили пять новых случаев заражения коронавирусом.

Фото: Telegram/Вениамин Кондратьев

Видео: ВК/Типичный Краснодар