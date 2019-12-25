Власти Польши призвали не давать России "дополнительные деньги" закупками газа

Запуск "Северного потока - 2" следует остановить, уверен премьер-министр страны.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал не давать России "дополнительные деньги" закупками газа и заявил, что запуск "Северного потока – 2" следует остановить. Об этом он сказал в беседе с журналистами немецкого издания Bild.

По мнению Моравецкого, властям германии необходимо прекратить процедуру сертификации компании-оператора СП-2 "ради мира".

Нужно работать вместе ради мира, а не предоставлять [президенту России] Владимиру Путину дополнительные деньги в виде платежей за энергоресурсы, с помощью которых он сможет дальше усиливать вооружение. Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши

Напомним, 16 октября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора "Северного потока – 2", заявив, что она возможна только при условии проведения реорганизации в соответствии с законодательством ФРГ. Для этого компания-оператор была вынуждена учредить дочернюю компанию на территории страны, чтобы выполнить необходимые требования. Предположительно, процесс возобновится через 4-6 недель.

Ранее в Германии заявили, что приостановка сертификации Nord Stream 2 AG приведет к росту цен.

Фото: © Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin