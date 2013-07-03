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Власти Подмосковья хотят привить в июле около 2 млн жителей региона

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53 тысячи жителей региона уже получили первый компонент вакцин.

Власти Подмосковья хотят привить от коронавируса в июле около 2 млн жителей региона. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, вакцинация в Подмосковье идет активным ходом. На сегодняшний день первый компонент вакцин от COVID-19 получили 53 тысячи человек. Еще около 90 жителей региона записались на вакцинацию.

Ранее Назарбаев поблагодарил Путина за поддержку Казахстана во время пандемии коронавируса.

Видео: YouTube / Россия 24

Теги: андрей воробьев, вакцинация, губернатор московской области, коронавирус, подмосковье
Категории: Новости России, Лента новостей,

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