Власти Подмосковья хотят привить в июле около 2 млн жителей региона

53 тысячи жителей региона уже получили первый компонент вакцин.

Власти Подмосковья хотят привить от коронавируса в июле около 2 млн жителей региона. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, вакцинация в Подмосковье идет активным ходом. На сегодняшний день первый компонент вакцин от COVID-19 получили 53 тысячи человек. Еще около 90 жителей региона записались на вакцинацию.

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Видео: YouTube / Россия 24