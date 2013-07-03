Назарбаев поблагодарил Путина за поддержку Казахстана во время пандемии коронавируса

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку республики во время пандемии коронавируса. Об этом он заявил во время встречи с российским лидером в Москве.
Искренне очно хотел поблагодарить за поддержку российской стороной всего Казахстана в период пандемии - вакцинами, препаратами и так далее.
Нурсултан Назарбаев, экс-президент Казахстана
Бывший казахский лидер напомнил Путину, что ранее они обсуждали возможность совместного предприятия о производстве российской вакцины от коронавируса. Теперь, по его словам, в Караганде производят препарата такого же качества и в большом объеме. Назарбаев также поблагодарил российских врачей, которые помогли ему, когда тот заболел коронавирусом.
Ранее мы сообщали, что Турция разрешит въезд в страну россиянам, привитым любой вакциной от коронавируса.
Видео: YouTube / Россия 24
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