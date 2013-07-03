Назарбаев поблагодарил Путина за поддержку Казахстана во время пандемии коронавируса

Он также отметил, что в республике налажено производство российской вакцины.

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку республики во время пандемии коронавируса. Об этом он заявил во время встречи с российским лидером в Москве.

Искренне очно хотел поблагодарить за поддержку российской стороной всего Казахстана в период пандемии - вакцинами, препаратами и так далее. Нурсултан Назарбаев, экс-президент Казахстана

Бывший казахский лидер напомнил Путину, что ранее они обсуждали возможность совместного предприятия о производстве российской вакцины от коронавируса. Теперь, по его словам, в Караганде производят препарата такого же качества и в большом объеме. Назарбаев также поблагодарил российских врачей, которые помогли ему, когда тот заболел коронавирусом.

Ранее мы сообщали, что Турция разрешит въезд в страну россиянам, привитым любой вакциной от коронавируса.

Видео: YouTube / Россия 24