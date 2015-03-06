Туристический поток в Петербург может превысить 12 млн человек

По данным властей, за первые шесть месяцев 2025 года Петербург посетили на 13% больше гостей, чем годом ранее, сохраняя устойчивую тенденцию к росту.

Администрация Санкт-Петербурга прогнозирует увеличение числа туристов в 2025 году до 12 миллионов человек. Об этом заявила заместитель председателя комитета по развитию туризма Нана Гвичия в ходе пресс-брифинга во вторник, 22 июля.

Показатель может превысить 12 миллионов. Однако можно с уверенностью утверждать, что цифра достигнет как минимум 12 миллионов, подчеркнула Гвичия.

Согласно статистике, за первые шесть месяцев текущего года город принял 5,6 миллиона гостей, что на 13% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Особенно заметный рост (также 13%) зафиксирован в праздничные дни с 1 по 11 мая по сравнению с прошлогодними показателями.

По итогам 2024 года Петербург посетили 11,6 миллиона туристов. Этот результат на 1,1 миллиона (11,5%) превысил допандемийный уровень 2019 года, когда было зарегистрировано 10,5 миллиона гостей. Среди иностранных туристов (7,2% от общего потока) наибольшее количество прибыло из Китая и Индии.

Ранее сообщалось, что глава Комитета по туризму Петербурга рассказал о новых городских маршрутах.

Фото: Piter.TV