Власти Петербурга заявили, что взяли под контроль ситуацию с мусором

В Калининский район планируется перенаправить еще 8 мусоровозов в четверг. Это позволит в течение двух-трех дней перевести уборку в районе в штатный режим.

Вице-губернатор Валерий Пикалев рассказал, что число жалоб на неубранный мусор в Петербурге сокращается с каждым днем. На сегодняшний день по числу жалоб лидирует Калининский район.

По словам Пикалева, ситуация абсолютно под контролем. Он добавил, что с уверенностью можно говорить, что количество техники сейчас достаточное.

Кроме этого, в Калининский район планируется перенаправить еще 8 мусоровозов в четверг. Это позволит в течение двух-трех дней перевести уборку в районе в штатный режим.

Также жалобы поступают из Выборгского, Невского и Приморского районов. Пикалев сообщил, что максимально в сутки поступало 30-40 обращений из района, при этом в указанных районах есть около 10 тысяч мусорных площадок и около 6 тысяч мусороприемных камер.

Он подчернкул, что "это говорит о том, что ситуацию мы купировали. Так, по словам вице-губернатора, более 91 процента заявок о вывозе мусора обрабатываются в течение суток.

Ранее "Ленинград" выпустил новый клип про уборку в Петербурге.

Фото: Piter.tv

