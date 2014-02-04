Власти Петербурга заявили, что информация о запрете покидать Петербург является ложной

Все решения об ограничениях на выезд принимаются на федеральном уровне.

Петербуржцы, подлежащие частичной мобилизации, могут покидать Петербург. "Документ", в котором говорилось о запрете уезжать из Северной столицы, оказался фейком. Об этом "Петербургскому Дневнику" рассказала заместитель начальника управления информации администрации губернатора нашего города Лариса Головина.

По словам представителя Смольного, все решения об ограничениях на выезд принимаются на федеральном уровне. Она призвала изучать официальные документы на сайте Администрации города.

В данный момент никаких официально опубликованных постановлений, подтверждающих запрет на выезд из города, не подписали.

Ранее на Piter.tv: начала работать горячая линия для студентов по вопросам о частичной мобилизации.

Фото: правительство Ленобласти