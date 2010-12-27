Жилье купят на средства городского бюджета.

В понедельник, 19 августа, стало известно о том, что власти Петербурга закупят квартиры льготникам на 10 миллиардов рублей. Об этом сообщает пресс-служба комитета имущественных отношений.

Жилье предназначается таким категориям, как ветераны, дети-сироты и многодетные семьи. Кроме того, некоторые квартиры отдадут для расселения "коммуналок" и аварийного жилья. Жилплощадь купят на средства городского бюджета.

Объединение бюджетных инвестиций – это эффективная практика, которая используется городом для оптимизации процесса, объемов и сроков закупок социальных квартир для льготных категорий населения заявил председатель КИО Валерий Калугин

Известно, что недвижимость купят только в тех домах, которые уже введены в эксплуатацию или же со сроком сдачи в 2020 году.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге построят 16-ти этажную баню с рестораном .

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