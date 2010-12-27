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В Петербурге построят 16-ти этажную баню с рестораном 
Сегодня, 18:32
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге построят 16-ти этажную баню с рестораном 

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Она должна появиться на участке около Ладожского вокзала.

В понедельник, 19 августа, стало известно, что в северной столице намерены возвести 16-ти этажную баню с рестораном. Об этом сообщает АБН. 

Так, необычная постройка появится на Заневском проспекте в Красногвардейском районе, около Ладожского вокзала. По проекту, на площади комплекса более 12 тысяч квадратных метров разместят банный комплекс, ресторан, парковку и помещения для социальной помощи. 

Когда начнется стройка неизвестно. 

Ранее мы сообщали о том, что в здании Биржи планируют открыть Музей геральдики в 2022 году.

Фото:pixabay

Теги: бани спб, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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