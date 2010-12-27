В Петербурге построят 16-ти этажную баню с рестораном 

В понедельник, 19 августа, стало известно, что в северной столице намерены возвести 16-ти этажную баню с рестораном. Об этом сообщает АБН.
Так, необычная постройка появится на Заневском проспекте в Красногвардейском районе, около Ладожского вокзала. По проекту, на площади комплекса более 12 тысяч квадратных метров разместят банный комплекс, ресторан, парковку и помещения для социальной помощи.
Когда начнется стройка неизвестно.
Ранее мы сообщали о том, что в здании Биржи планируют открыть Музей геральдики в 2022 году.
Фото:pixabay
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