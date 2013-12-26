В здании Биржи планируют открыть Музей геральдики в 2022 году

Помимо музея в здании расположится исследовательский центр, библиотека и кинозал.

В 2022 году в здании Биржи планируют открыть Музей геральдики и наград. Новый музей займет практически всю территорию Биржи, залы будут разделены не по странам, а по хронологии. Об этом "Петербургскому дневнику" рассказал председатель Геральдического совета и заместитель генерального директора Эрмитажа Георгий Вилинбахов.

Мужчина отметил, что геральдика - это не только турниры, рыцари и походы, но и "язык знаков, который существует параллельно с другими языками", а с символами мы сталкиваемся повсюду и в современной жизни.

Планируется, что у каждого музея будет свой зал под экспозицию. Например, под геральдику революции отведут отдельный зал для музея Политической истории, а у Военно-морского музея будет своя экспозиция на тему военной-морской геральдики в России. Какие экспонаты точно представят в музее - пока не известно, но это будут самые разные предметы - костюмы, мебель, кареты, награды, знамена, бытовые предметы из различных материалов.

В Музее геральдики также будет своя библиотека и исследовательский центр. В Большом зале Биржи планируют проводить церемонии в честь Дня флага, Дня России и других праздников. Георгий Вилинбахов не исключает появление кинозала, в котором будут идти исторические фильмы.

На данный момент в здании Биржи идет ремонт, подрядчики занимаются фасадом и верхней поверхностью ступенчатого цоколя, затем будут ремонтировать перекрытия. От того, как скоро завершатся все реставрационные работы, зависят сроки открытия Музея. Запланированная дата - 2022 год.

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Фото: peterburg.guide



