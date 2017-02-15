В здании Биржи хотят открыть Музей геральдики в 2022 году

Экспозицию полностью сформируют из коллекций Эрмитажа.

Здание петербуржской Биржи может принять Музей геральдики в 2022 году. Об этом в пятницу, 2 августа сообщил замдиректор Эрмитажа и главный герольдмейстер России Георгий Вилинбахов.

Открытие музея запланировано к 300-летию Геральдической службы. Будущая экспозиция будет сформирована из 6,5 тыс. знамен и штандартов коллекции Эрмитажа. Также представят коллекции костюмов и орденов.

Мы можем показать всю эволюцию, развитие российских наград без каких-либо лакун, включая такие редкие вещи, как орден Победы и современный орден Андрея Первозванного. Георгий Вилинбахов

На данный момент в Бирже идут ремонтные работы на стилобатах и фасадах. Их должны закончить в 2020 году, а затем приступить к внутренней отделке. Второй этап реставрации будет полностью финансироваться из федерального бюджета и займет около 27 месяцев.

Напомним, что здание передали Эрмитажу под музейные нужды. До 2011 года в нем находился Центральный Военно-морской музей.

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