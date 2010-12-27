На Богатырском проспекте, 50 появится "говорящий" светофор

Работы планируют завершить в четвертом квартале 2019 года.

У дома №50 на Богатырском проспекте в Приморском районе появится регулируемый пешеходный переход. Работы по нанесению разметки и установке светофора планируют завершить в четвертом квартале 2019 года. Об этом в пятницу, 2 августа сообщил пресс-центр администрации Петербурга.

Новый пешеходный переход расположат на проспекте между Яхтенной и Туристской улицами. Местные жители давно просили об этом дирекцию по организации дорожного движения.

В сентябре подрядчик приступит к строительству. Новый светофор оборудуют устройством звукового голосового сопровождения для облегчения жизни людям с ограниченными возможностями. Также на объекте обустроят подходы к переходу и сделают поребрики пониже.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что в Петербурге у китайца и француза украли дорогие объективы.

Фото: "Яндекс.Карты"