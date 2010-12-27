В Петербурге у китайца и француза украли дорогие объективы

Обе кражи произошли в один день.

В четверг, 1 августа в Петербурге у двух туристов украли дорогую фототехнику. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Около 9:00 пропажу объектива фотоаппарата "Canon" за 1500 долларов обнаружил 52-летний гражданин Китая. Предположительно, его обокрали возле Медного всадника на Сенатской площади.

Позднее, около 12:30 объектив той же фирмы украли у 47-летнего француза. Пропажу в 2000 евро он заметил во время прогулки по набережной канала Грибоедова.

Полиция начала поиски преступника.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что петербуржец потерял два дня отпуска из-за задержек самолетов.

Фото: Pixabay