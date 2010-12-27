Петербуржец потерял два дня отпуска из-за задержек рейсов

Авиакомпания была вынуждена понести за это ответственность.

Флагманскому авиаперевозчику Бахрейна суд назначил штраф на общую сумму около 53 тыс.рублей. Петербуржец обратился с исковым заявлением на авиакомпанию "Gulf Air". Из-за задержек самолетов он потерял два дня отпуска и понес материальный ущерб.

Мужчина рассказал, что в декабре 2018 года он купил билеты на рейс Москва-Коломбо с пересадкой в Бахрейне. В назначенный день самолет не вылетел. Пассажиры прождали в салоне три часа. Им сообщили о том, что рейс откладывается из-за неисправности транспортного средства. Михаил с супругой были вынуждены провести день в Москве. Пара не успела на стыковочный рейс. В результате в аэропорту Бахрейна они задержались еще на 8 часов.

На обратном пути рейс из Бахрейна в Москву вновь задержали на целые сутки. По итогам всех перелетов истец потерял два дня отпуска, оплату за день проживания в отеле и стоимость билетов Москва-Санкт-Петербург.

Авиакомпания была вынуждена оплатить неустойку - 29 тыс.рублей, компенсацию морального вреда - 5 тыс.рублей, штраф 17.тыс.рублей и госпошлину около 1300 рублей.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что лиса на взлетно-посадочной полосе заставила самолеты кружить над Пулково.

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