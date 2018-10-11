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В Петербурге собираются расширить музей Достоевского без ущерба для Кузнечного переулка
Сегодня, 20:15
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nadezhda_sib

В Петербурге собираются расширить музей Достоевского без ущерба для Кузнечного переулка

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Площадь музея хотят увеличить в два раза.

В Петербурге планируют увеличить площадь музея Достоевского, при этом власти города пообещали, что изменения не скажутся на территории Кузнечного сквера. Об этом 16 августа сообщила пресс-служба администрации города на Неве. 

Представители Смольного отметили, что нужно найти возможность предоставить музею дополнительные площадки, но также учесть мнения общественных организаций, которые выступают в защиту зеленых насаждений в Кузнечном сквере. 

На данный момент музей русского писателя занимает более 1400 квадратных метров и располагается в жилом доме, что создает неудобства в его работе. Музей планируют увеличить минимум в два раза.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что весной 2020 года начнутся съемки нового фильма "Мастер и Маргарита". 

Фото: vk.com/dostoevskymuseumgroup

Теги: кузнечный сквер, музей достоевского
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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