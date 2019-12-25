В Музее Достоевского полностью обновили экспозицию в честь 200-летия писателя

Музей обновляет экспозицию в четвёртый раз.

В пятницу, 17 сентября, в пресс-службе комитета по культуре Петербурга сообщили, что в Музее Достоевского полностью обновилась экспозиция в честь 200-летия писателя.

Музей представил мир и судьбу великого писателя через призму постоянной борьбы с внешними испытаниями и внутренними противоречиями: "Pro et contra".

Первый зал посвятили жизни и творчеству Достоевского до 1864 года, а второй зал охватил период с 1864 по 1881 годы. Второй зал раскрывает творческий материал писателя, а в центре внимания находятся пять романов и публицистика "Дневник писателя". вершает экспозицию посмертная маска Фёдора Михайловича.

Отмечается, что в центре экспедиции находится карта "Петербург Достоевского" с информацией об адресах Достоевского и его героев, также есть две аудиоточки с наушниками.

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Фото: Комитет по культуре / Вконтакте