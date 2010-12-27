Власти Петербурга закупят 754 социальных квартир на 2,7 млрд рублей

Жильё будут закупать в многоквартирных домах.

Во вторник, 1 октября, стало известно о том, что власти Петербурга закупят 754 социальных квартир. Сообщает пресс-служба КИО.

Недвижимость закупят в многоквартирных домах. Отметим, что квартиры должны сдать в эксплуатацию в 2020 году. При этом передача первых квартир в собственность состоится в 2021 году.

Известно, что Смольный купит 426 однокомнатных квартир площадью от 29 до 42 кв. метров каждая, также 258 двухкомнатных квартир площадью от 45 до 63 кв. метров и 70 трехкомнатных квартир площадью от 72 до 81 кв. метров. На покупку власти Северной столицы потратят 2,7 млрд рублей.

Ранее мы сообщали о том, что власти Петербурга увеличили расходы на уборку города на 1,7 миллиарда рублей.

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