Власти Петербурга увеличили расходы на уборку города на 1,7 миллиарда рублей

К предстоящей зиме город закупил дополнительно 471 уборочную машину.

Во вторник, 1 октября, стало известно, что власти Петербурга увеличили расходы на уборку города. Об этом сообщает председатель Комитета финансов Алексей Корабельников.

Председатель Комитета финансов заявил, что снегоуборочную технику, которую недавно приобрел Смольный необходимо обслуживать. Этим и объясняется рост расходов. В текущем году бюджет увеличен на 1,7 миллиарда рублей. Эксперты подсчитали, что в 2020 году расходы составят 10,7 миллиарда рублей.

Напомним, что ранее Смольный закупил дополнительно 471 машину. Градоначальник Северной столицы заявил, что она выйдет на улицы города при сильных заморозках. Снегоуборочная техника будет дежурить на опасных участках.

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Фото:Piter.TV