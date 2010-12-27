Минфин изменит подход к налогообложению богатых россиян

Инициативу внесут на рассмотрение в Госдуму в 2020 году.

В Министерстве финансов внедрят налоги для богатых. Если человек пробыл в России более 90 дней в году, а также имеет здесь бизнес и дом, то его обязуют платить в казну страны налоги. Законопроект внесут на рассмотрение в Госдуму в 2020 году.

Инициатива будет введена в эксплуатацию в течение следующих трех лет. Проект предусмотрен в федеральном бюджете на плановый период 2021 и 2022 годов. Таким образом Россия намерена вернуть в страну предпринимателей, которые уехали на Запад.

Нововведение создаст ситуацию международного резидентства. В этом случае на налоги гражданина будут претендовать несколько стран одновременно. Из-за этого может возрасти количество юридических споров по поводу того, какое государство имеет большее преимущество в вопросе.

Сейчас для того, чтобы не платить в России налоги человек должен провести в стране менее 183 дней. Этой лазейкой пользуются бизнесмены.

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Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

