Матвиенко заявила о том, что россиянам не из чего откладывать на пенсию

По мнению спикера Совета Федерации, законопроекты должны учитывать "отечественные реалии".

Валентина Матвиенко прокомментировала законопроект о гарантированном пенсионном продукте. 6 сентября Минфин РФ сообщил о том, что направил инициативу на согласование. По мнению спикера Совета Федерации, для того, чтобы проект работал в полную силу, у россия нет достаточным накоплений.

"Сказанное не означает, что я против совершенствования пенсионной системы, регулирующего её законодательства. Россия – социальное государство, и мы обязаны делать всё для того, чтобы размер пенсий, социальная защищенность граждан улучшались. Но шаги в этом направлении должны быть продуманными, ответственными, учитывающими отечественные реалии", - сказала Матвиенко.

По мнению женщины, в случае принятия законопроекта нужно будет обеспечить добровольность, налоговые послабления для граждан и работодателей. Государство должно будет гарантировать обеспечение сохранности пенсионных накоплений. Также спикер отметила, что жители России не могут понять механизмы формирования и начисления пенсии из-за постоянных изменений в этой сфере.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что с 2022 года россиян начнут готовить к пенсии с 45 лет.

Видео: Совет Федерации / YouTube