Власти Петербурга закупят 500 новых трамваев к 2025 году 

Парламентарии намерены возродить трамвайную сеть.

Во вторник, 18 июня, стало известно о том, что власти Северной столицы намерены развивать трамвайную сеть и проект "Чижик". Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Так, парламентарии намерены до 2025 года закупить 500 новый трамваев. Известно, что к осени в Петербурге введут три новых станции. После власти города приступят к проектированию трамвая до Колпино. Также в Смольном рассматривают маршрут через Шушары к Славянке и рейсы до Пушкина.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что к 1 сентября "Чижик" поедет по новым маршрутам.

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Фото:Фото: Piter.TV