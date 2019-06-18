Будут оценены нежилые и жилые помещения, земельные участки, все здания и сооружения, а также незавершенные строительства и машино-места.

Во вторник, 18 июня, стало известно о том, что в Петербурге переоценят кадастровую стоимость недвижимости. Об этом сообщают в пресс-службе Комитета имущественных отношений Северной столицы.

Переоценка намечена на 2020 год. В ведомстве заявили, что в городе на Неве оценят нежилые и жилые помещения, земельные участки, все здания и сооружения, а также незавершенные строительства и машино-места.

Перепись кадастровой стоимости петербургской недвижимости необходима из-за того, что Министерство экономического развития России изменит методические указания по проведению фактического вида использования недвижимости. Кроме того, в законе "О государственной кадастровой оценке" будут нововведения.

По словам экспертов, такие меры позволят уменьшить количество случаев оспаривания касательно стоимости недвижимости.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге 3 из 10 пломбиров оказались некачественными.

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