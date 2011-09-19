Власти Петербурга закупили книги о бизнесе Black Star и развитии мозга

Цена контракта составила 195,2 тыс. рублей.

Администрация губернатора Петербурга завершила прием заявок на закупку 219 книг, которые отражают разнообразные интересы чиновников Смольного. Согласно данным на портале госзакупок, цена контракта составила 195,2 тыс. рублей.

Закупленный ассортимент включает 219 наименований, охватывающих множество тем, таких как история, психология, бизнес, лидерство и управление. В перечне присутствуют как классические произведения, включая "Герои Сталинградской битвы" и "История испанской инквизиции", так и современные книги, например, "Автостопом по мозгу. Когда вся вселенная у тебя в голове" и "Непобедимая компания. Как непрерывно обновлять бизнес-модель вашей организации, вдохновляясь опытом лучших".

Особое внимание в списке уделено литературе, связанной с маркетингом и продажами. Например, среди прочих выделяется пособие "Бизнес как система. Инструменты Black Star" бизнес-коуча Ильи Кусакина.

Ранее мы сообщили о том, что антигололедная соль к зиме обойдется Петербургу в 680 млн рублей.

Фото: Piter.tv (создано с помощью Kandinsky 3.1)