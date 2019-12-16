Петербургские власти взяли на контроль состояние Лиговского канала

Водоем местами пересох, а также сильно засорен.

Петербургский комитет по природопользованию взял на контроль ситуацию с Лиговским каналом: местные жители обеспокоились снижением его водности. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

В рамках выезда власти осмотрели канал на участке от реки Дудергофки до КАД, выявленные нарушения оказались связаны со сбросом сточных вод с территории садоводств. В реку и дренажную канаву попадали хозяйственно-бытовые стоки, а на территории рядом нашлись сброшенные отходы. Участок канала от территории Пулково до КАД характеризуется особо низкой водностью, местами русло вовсе пересохло.

Засоренность русла повлекла за собой ограничение проточности канала. После обхода чиновники обратились в комитет по вопросам законности и правопорядка, а также в Росприроднадзор и местную администрацию. Русло канала необходимо расчистить и восстановить его пропускную способность. В Пулково также посодействуют ситуации и урегулируют сток, отводимый с территории аэропорта.

Ранее петербуржцев обеспокоил цвет воды в Мурзинке.

Фото: пресс-служба комитета по природопользованию