Смольный возместит расходы на зарплаты при временном трудоустройстве

Работодатели получат деньги на частичную оплату труда таких работников.

Смольный возместит петербургским работодателям расходы на частичную оплату труда при временном трудоустройстве. Такой формат работы ввели для горожан, находящихся под риском увольнения в период коронавирусного кризиса, когда во многих организациях ввели неполный рабочий день, остановили работы, предоставили отпуск без сохранения зарплаты. Соответствующее постановление о расходах работодателям подписал губернатор Александр Беглов 23 ноября.

Согласно документу, все создавшие временные рабочие места юрлица за исключением за исключением государственных (муниципальных) учреждений могут рассчитывать на субсидию. Финансовая помощь предоставится на конкурсной основе и будет пущена не только на оплату труда временных работников в текущем году, но и на расходы по уплате страховых взносов. Из федерального бюджета на эти цели выделено свыше 47 млн рублей.

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Фото: Piter.TV